© РИАМО
, Николай Корешков
В Москве в «Крокусе Экспо» 2–3 марта проходит международная выставка кошек «Кэтсбург».
© РИАМО
, Николай Корешков
«Кэтсбург» — одна из самых крупных выставок кошек в нашей стране, собирающая под одной крышей около тысячи животных сорока пород из лучших питомников России и зарубежья.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: международная выставка кошек «Кэтсбург»
© РИАМО
, Николай Корешков
Впервые в рамках мероприятия 2 марта прошёл благотворительный аукцион, на котором были представлены лоты знаменитых артистов, певцов, художников и ведущих.
© РИАМО
, Николай Корешков
Все собранные средства направились в благотворительный фонд помощи «Вторая жизнь» на содержание кошек. Лоты представили Валентин Смирнитский, Сергей Цигаль, Влад Лисовец, Ирина Грибулина, Михаил Ширвиндт, Иван Затевахин, Роман Мадянов, Александра Захарова, Стас Пьеха, Митя Фомин. Ведущим мероприятия выступил Владимир Долинский.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: международная выставка кошек «Кэтсбург»
© РИАМО
, Николай Корешков
Гостей всех возрастов ждёт интересная программа: конкурсы от спонсоров с подарками, площадка с аквагримом, традиционная ярмарка, конкурс кошачьей моды «Кошка в одёжке».
© Николай Корешков
На фото: международная выставка кошек «Кэтсбург»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: международная выставка кошек «Кэтсбург»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: международная выставка кошек «Кэтсбург»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: международная выставка кошек «Кэтсбург»
© Николай Корешков
На фото: международная выставка кошек «Кэтсбург»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: международная выставка кошек «Кэтсбург»
© РИАМО
, Николай Корешков
Все гости могут познакомиться с животными и приобрести понравившегося котёнка.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: международная выставка кошек «Кэтсбург»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: международная выставка кошек «Кэтсбург»
© РИАМО
, Николай Корешков
Кэтсбург ждёт вас!
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии