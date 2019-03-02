РИАМО - 2 мар. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников 12 марта наградит старшеклассника столичной школы №1573 Богдана Рудика, который спас жизнь пассажира самолета, летевшего из Сочи в Москву, говорится в сообщении пресс-службы городского парламента.

Школьника пригласили в московский парламент вместе с одноклассниками и педагогом практической медицины Еленой Лысько.

«За такими школьниками как Богдан - наше будущее. Он настоящий пример для подражания. Не каждый взрослый смог бы так быстро сориентироваться, не испугаться и оказать необходимую первую помощь. Богдан совершил большой поступок - спас жизнь человека! Поступок настоящего мужчины!» - отметил Шапошников.

Ранее министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова подписала приказ о награждении Рудика благодарностью министра.

Ученик медкласса школы №1573 Богдан Рудик спас жизнь пассажиру самолета Сочи - Москва. У мужчины началось носовое кровотечение, и командир лайнера обратился за медпомощью к пассажирам. Врачей на борту не было, тогда школьник самостоятельно очистил ротовую полость и гортань пострадавшего от кровяных масс.

Вместе с бортпроводниками он следил за давлением и поддерживал дыхание мужчины с помощью дыхательного реанимационного мешка Амбу. Состояние пострадавшего удалось стабилизировать.

Ранее руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун пригласил весь медицинский класс 10 «Б» школы №1573 на экскурсию на станцию скорой медицинской помощи и в учебный симуляционный центр больницы имени Боткина.