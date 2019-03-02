РИАМО - 2 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким академика Российской академии наук (РАН), Нобелевского лауреата по физике Жореса Алферова, он отметил блистательный ум и организаторский талант ученого, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов умер в ночь на субботу на 89 году жизни. Он ушел из жизни после продолжительной болезни.

«Ушел из жизни выдающийся ученый с мировым именем, внесший неоценимый вклад в приумножение славных традиций отечественной науки, популяризацию научных знаний. Фундаментальные труды и уникальные открытия Жореса Ивановича Алферова в области физики имеют огромное прикладное значение, способствуют развитию IT-отрасли, наноэлектроники и многих других высокотехнологичных сфер экономики», - сказал Собянин.

Он отметил, что блистательный ум, организаторский талант, преданность науке, настойчивость в достижении высоких целей снискали Алферову искреннее уважение в кругу ученых и в обществе в целом.

Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске в Белорусской ССР. В 1952 году окончил факультет электроники Ленинградского электротехнического института имени В.И. Ульянова (Ленина), с 1953 года он работал в Физико-техническом институте имени А.Ф. Иоффе РАН. С 1987 занимал в институте пост директора.

С 1990 по 1991 год - вице-президент Академии наук (АН) СССР, председатель президиума Ленинградского научного центра, с 1991 года - вице-президент РАН, председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН.

Ученый занимался разработкой полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов, поэтому в 2000 году его вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером удостоили Нобелевской премии по физике.

В 1991-2017 годах Алферов был вице-президентом РАН.