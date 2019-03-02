РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. Жителям подмосковных Люберец в субботу разъяснили порядок начисления платы за раздельный вывоз мусора, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева сегодня в городском округе Люберцы прошел День разъяснения порядка формирования тарифов за вывоз твердых отходов с участием представителей регионального оператора, УК, ТСЖ, ЖСК. Жителей волнуют вопросы тарифной политики, порядка начисления платы за обращение с ТКО в многоквартирных домах и СНТ, своевременность вывоза мусора, сортировка отходов на начальном и последующих этапах», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что все обращения и жалобы зафиксированы. По словам главы Люберец, администрация будет продолжать плотно работать по этой теме.

«В ближайшее время проведем еще одну встречу регионального оператора с председателями СНТ, ГСК и жителями частного сектора», - заключил Ружицкий.