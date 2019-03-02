РИАМО – 2 мар. Усиление ветра до 15 метров в секунду и потепление до минус 1 градуса прогнозируют в столице 3 марта, также в городе пойдет снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Под влиянием циклона, который будет проходить через Вологодскую область, в Москве в воскресный день ожидается временами снег, возможна метель, усиление ветра до 15 метров в секунду и потепление», - говорится в сообщении.

Дневная температура повысится в столице до минус 1 – минус 3 градусов, по области – до минус 1 – минус 6 градусов.

«Несмотря на ослабление мороза, придется одеться теплее, ведь при ветре будет казаться холоднее, чем на самом деле», – предупреждают синоптики.

В Подмосковье и Москве на 3 марта объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра и метели.