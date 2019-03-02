РИАМО - 2 мар. В акции «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» в субботу приняли участие 848 управляющих компаний из всех городских округов и районов региона, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

«Таким образом, побит рекорд, установленный на предыдущей акции 15 декабря 2018 года, к которой присоединилось 820 УК», - уточняется в материале.

Акция проводится уже в течение пяти лет - с марта 2014 года - по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. И еще один юбилей - 2 марта «День открытых дверей» в десятый раз стал тематическим. На сей раз акцент был сделан на обеспечении безопасного использования внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.

«Сотрудники Госжилинспекции Московской области в полном составе вместе с представителями УК рассказывали об обязательном заключении договоров на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования, давали пояснения о том, где можно получить информацию о специализированных организациях, которые это обслуживание осуществляют, и как правильно пользоваться газом в быту, освещали другие вопросы по данной тематике», - отметил руководитель ведомства Вадим Соков.

Он добавил, что для наглядности всем желающим демонстрировались подготовленные Госжилинспекцией презентации.

«На Дне открытых дверей речь шла не только на «газовую» тему. Жители имели возможность в выходной день получить ответы на все вопросы, касающиеся жилищно-коммунальной сферы и оперативно решить свои проблемы», - добавляется в сообщении.

В рамках акции Соков провел прием жителей в офисе управляющей организации «УРЭП №3» в Ивантеевке. В этот день УК посетило порядка 20 жителей. Основная часть вопросов касалась заключения договоров об обслуживании внутриквартирного газового оборудования. В связи с этим затрагивался вопрос навязывания жителям неустановленными личностями неких «счетчиков-газоанализаторов».

Руководитель Госжилинспекции пояснил, что собственник должен обеспечить доступ к своему внутриквартирному газовому оборудованию только сотрудников той организации, с которой у него заключен договор об обслуживании, после предварительного уведомления и при предъявлении служебного удостоверения.

Были даны разъяснения и по другим заданным жителями вопросам. Все принятые от граждан заявления взяты на контроль.

«День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» Госжилинспекция Московской области организует с марта 2014 года. Несмотря на значительные изменения в способах коммуникации между жителями, управляющими компаниями и властями, которые произошли в Подмосковье за это время, формат непосредственного, живого общения продолжает оставаться чрезвычайно востребованным», - заключил Соков.