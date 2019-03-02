РИАМО – 2 мар. Охранник магазина «Пятерочка» в Москве госпитализировали в реанимационное отделение с множественными колото-резаными ранами, сообщает РИА Новости.

«В больницу имени М.П. Кончаловского попал охранник магазина «Пятерочка». У него множественные колото-резаные раны грудной клетки, правого предплечья, головы», - говорится в сообщении.

Мужчина 24 лет госпитализирован в хирургическую реанимацию.

При этом, как рассказал медикам сам пострадавший, он «врезался в стеклянную дверь при задержании воров, укравших товар из магазина».