РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 мар. В подмосковном Королеве более 230 жителей посетили управляющие компании в День открытых дверей, жителям ответили на вопросы по ЖКХ и разъяснили правила эксплуатации газового оборудования, сообщается на странице городского координационного совета в соцсети Instagram.

В субботу в управляющих компаниях Королева, как и во всех муниципалитетах Подмосковья, прошел День открытых дверей.

«Более 230 жителей приняли участие в акции «День открытых дверей в управляющих компаниях». На мероприятии, которое проводилось по инициативе Госжилинспекции Московской области, основной темой стало обеспечение безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», - говорится в сообщении.

Также жителей интересовали вопросы формирования тарифов на вывоз мусора, начисления платы за коммунальные услуги, ремонта подъездов и другие.