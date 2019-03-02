РИАМО – 2 мар. Около 200 жителей Реутова посетили в субботу встречу в рамках проведения Единого дня разъяснений по порядку формирования тарифов на вывоз мусора и правил раздельного сбора отходов, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

На вопросы жителей отвечали представители регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Хартия», специалисты МосОблЕИРЦ, сотрудники управляющих компаний и администрации городского округа.

«Жителей особо интересовали вопросы порядка начисления платежей, льгот для пенсионеров, сроков оплаты. Горожане также предложили увеличить количество контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов во дворах многоквартирных домов», – отметил Каторов.

По данным Реутовского информагентства, в целом по Подмосковью мероприятие посетили более 75 тысяч человек.

С 1 января 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Правительством региона утверждены новые предельные единые тарифы, в платежных документах появилась отдельная коммунальная строка «обращение с ТКО». На специально оборудованных контейнерных площадках установлены разноцветные серые и синие баки-контейнеры: серого цвета для мокрых и органических отходов, синего – для сухих отходов, подлежащих переработке.

При этом средний рост платы в едином платежном документе в Подмосковье не превысил 2,5%, а для пенсионеров и льготных категорий граждан предусмотрены скидки при оплате услуги вплоть до полного освобождения от платежей.