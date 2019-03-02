РИАМО – 2 мар. На востоке Москвы сотрудник супермаркета избил несовершеннолетних ремнем, родители детей обратились в полицию, сообщает РИА Новости.
«В «Пятерочке» на 15-й Парковой улице, 27, сотрудник магазина избил несовершеннолетних ремнем», - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции уже выяснили, кто это был, мужчину обязали явиться в полицию.
«Все проверочные материалы находятся в территориальном подразделении полиции», - добавляется в материале.
Детей осмотрели медики, специалисты проводят исследования, чтобы квалифицировать тяжесть повреждений.
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