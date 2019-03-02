РИАМО - 2 мар. Пожар произошел в квартире на улице Гагарина в подмосковном Орехово-Зуеве, в результате происшествия пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧ России по Московской области.

В субботу в 09:26 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом №12.

«В 09:57 ликвидация. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек», - говорится в сообщении.