РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мар. Жители Подмосковья активно сортируют мусор по новой программе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая стартовала в регионе с начала текущего года, сообщила первый заместитель министра ЖКХ Московской области Наталья Егорова.

В субботу в подмосковном Красногорске прошел Единый день приема граждан по вопросам вывоза твердых бытовых отходов и раздельного сбора мусора. В администрации муниципалитета на вопросы граждан ответили Наталья Егорова, первый замглавы администрации округа по ЖКХ Валерий Абраменков, представители регоператора и МосОблЕИРЦ.

«Сейчас в тарифе регоператора уже учтены затраты на вывоз перерабатываемых отходов. У программы были противники, которые говорили, что люди будут привыкать к раздельному сбору мусора много лет. Но первые дни работы такой схемы показали, что люди активно сортируют. Следующим шагом нужно вводить такую меру – не учитывать доходы от продажи вторсырья в тарифе регоператора», - сказала Егорова.

Она отметила, что чем больше мусора лежит в синем баке, тем меньше его отправится на полигоны, и это соответствует государственным интересам.

С 1 января 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Правительством региона утверждены новые предельные единые тарифы, в платежных документах появилась отдельная коммунальная строка «обращение с ТКО». На специально оборудованных контейнерных площадках установлены разноцветные серые и синие баки-контейнеры: серого цвета для мокрых и органических отходов, синего – для сухих отходов, подлежащих переработке.