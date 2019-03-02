РИАМО - 2 мар. Мужчина несколько раз ударил ножом собутыльницу в ходе ссоры в Видном, от полученных ранений она скончалась, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 1 марта в 00:33 в квартире дома №65 на улице Школьной в Видном со множественными колото-резаными ранами грудной клетки обнаружен труп женщины 1978 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Видному ГСУ СК России по Московской области мужчина 1984 года рождения, ранее судимый по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения – ред.)», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», заключил представитель пресс-службы.