РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 2 мар. Жители подмосковного Красногорска смогли в субботу сдать макулатуру, пластик, отслужившие свое электроприборы и другие перерабатываемые отходы в рамках акции «Единый день раздельного сбора», сообщила корреспонденту «РИАМО в Красногорске» активист акции Варвара.

«Сегодня (2 марта – ред.) волонтерское движение «Раздельный сбор» проводит акцию по раздельному сбору перерабатываемых отходов. Мы пытаемся наладить в Красногорске систему, чтобы людям было, куда выносить перерабатываемый мусор. Чтобы меньше было свалок и больше переработки», – сказала Варвара.

Она отметила, что подобные акции волонтеры движения «Раздельный сбор» стараются проводить раз в месяц. В субботу сбор перерабатываемых отходов организовали в самом Красногорске и в территориальных управлениях.

«Акции хороши тем, что можно принести большое количество так называемого трудного пластика. Например, Тетрапак – нерентабельный вид вторсырья, он дорогой и сложный в переработке. Также электролом, полистирол – то, что в обычные дни сдать сложно», – добавила активист.

По ее словам, в Красногорске между домами №№4 и 6 на улице Успенская есть постоянно действующий пункт приема вторсырья, куда можно приносить пластик с маркировкой 1, 2 и 5, стекло, алюминий, железо, макулатуру.

«Люди начали активно приносить мусор с самого начала акции. Кроме того, горожане активно помогают волонтерам сортировать и упаковывать принесенные отходы», – заключила Варвара.