Советский и российский физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов 2 марта скончался в Санкт‑Петербурге. Причиной смерти 88-летнего ученого стала острая сердечно-легочная недостаточность. Обозреватель РИАМО собрала главные факты из жизни величайшего ума современности,изобретениями которого человечество будет пользоваться всегда.

Начало пути ученого

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске Белорусской ССР. Имя Жорес он получил в честь вождя французских социалистов Жана Жореса. Детство в военные годы Жорес с родителями провели в эвакуации на Урале. По возвращении в Минск Жорес с золотой медалью окончил школу и без экзаменов был принят на факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института имени В.И. Ленина (ЛЭТИ).

Свой путь в науке Алферов начал еще студентом. Он занимался исследованиями полупроводниковых пленочных фотоэлементов. Его доклад на институтской конференции был признан лучшим, за него физик получил первую в своей жизни научную премию - поездку на строительство Волго-Донского канала. Так, в 1950 году Алферов определился с главным направлением своей научной деятельности – сферой его интересов стали полупроводники.

Член великой команды

С 1953 года Алферов начинает работать в Физико-техническом институте под руководством А.Ф. Иоффе. В послевоенное время ФТИ был легендой - в шутку его называли «детским садом Иоффе», там же выросли как ученые Ландау и Капица. Молодой ученый Алферов стал частью команды, создавшей первые советские транзисторы.

В 1961 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1970 стал доктором физико-математических наук. С 1987 по май 2003 года Алферов был директором ФТИ. Занятия прикладной наукой шли параллельно с преподавательской работой. Жорес Иванович писал книги и статьи, руководил кафедрой оптоэлектроники и лично отбирал студентов. Увлеченные физикой школьники посещали его ежегодные курсы лекций «Физика и жизнь». С 1973 года он заведует базовой кафедрой оптоэлектроники ЛЭТИ, с 1988 года Алферов - декан физико-технического факультета Санкт-Петербургского государственного технического университета.

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Дело всей жизни физика

Основными направлениями научной деятельности Алферов выбрал технологию полупроводников, полупроводниковую и квантовую электронику. Темой для кандидатской диссертации Алферова стали транзисторы, но впоследствии ученый сосредоточился на изучении гетероструктур (искусственных кристаллов) и движения в них света и других видов излучения.

Его исследования заложили основы принципиально новой электроники с очень широким диапазоном применения, известной сегодня как «зонная инженерия». В лаборатории Алферова была разработана промышленная технология создания полупроводников на гетероструктурах. Первый непрерывный лазер на гетеропереходах был создан в России. Эти разработки были успешно применены в 1986 году на космической станции «Мир». В последние годы научной работы ученый специализировался на нанотехнологиях, полупроводниковой и квантовой электронике. Научный авторитет Алферова в нашей стране был чрезвычайно высок. В 1972 году он был избран членом- корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году – ее Российской академии наук и Президентом Санкт-Петербургского научного центра РАН. Алферов являлся автором более 500 научных работ и свыше 50 изобретений.

Нобелевская премия и другие награды

В 2000 году академик стал лауреатом Нобелевской премии за разработки в полупроводниковой технике, разделив награду с немецким физиком Гербертом Крёмером. Премию была присуждена ученому за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Эта высочайшая награда была далеко не первой и не последней в жизни великого ученого.

В 2002 году за работу «Фундаментальные исследования процессов формирования и свойств гетероструктур с квантовыми точками и создание лазеров на их основе» Жорес Алферов и команда ученых, работающих вместе с ним, были удостоены Государственной премии.

Жорес Алферов награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Знаком Почета «3a заслуги перед Отечеством» III и II степени, медалями СССР и Российской Федерации.

Политик и гражданин

Параллельно с научной деятельностью Алферов занимался и политикой. С 1989 года он был народным депутатом СССР. В 1995 году ученый стал депутатом Госдумы второго созыва от движения «Наш дом — Россия», с 1999 года был членом фракции КПРФ. В Госдуме Алферов участвовал в работе комитета по образованию и науке. В 2016 году Алферов был старейшим депутатом Госдумы.

В 2002 году Алферов стал инициатором учреждения премии «Глобальная энергия» и до 2006 года возглавлял международный комитет по присуждению премии «Глобальная энергия». А годом раньше Алферов учредил Фонд поддержки образования и науки для поддержки талантливой учащейся молодежи, содействия ее профессиональному росту, поощрения творческой активности в проведении научных исследований в приоритетных областях науки. Первый вклад в Фонд был сделан Жоресом Алферовым из средств Нобелевской премии.

В 2010 году Алферов был назначен научным руководителем инновационного центра Сколково. В 2013 году ученый баллотировался на пост президента РАН. Получив 345 голосов, он занял второе место.

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Коллеги ученого считают его вклад в развитие РАН и поддержку академии в самое сложное для нее время огромным. «Уход из жизни нобелевского лауреата, академика Российской академии наук Жореса Алферова стало огромной потерей для всей мировой науки», - отметил президент РАН Александр Сергеев.

Память Жореса Алферова будет увековечена в «Сколково». Без Жореса Алферова, отмечает вице-президент фонда «Сколково» Александр Чернов, «Сколково» в его нынешнем виде не могло бы существовать. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, в свою очередь, отмечает, что Алферов стал «примером преданности науке для тысяч исследователей». Он назвал Алферова «уникальным ученым, активным общественным и политическим деятелем, благотворителем и неравнодушным к судьбе своей страны человеком».

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