РИАМО - 2 мар. Пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в новой Москве, «Мосгортранс» доставил до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского», сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».
В районе поселка Курилово новой Москвы фура столкнулась с пассажирским автобусом, в результате происшествия травмы получили два человека. Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуировал пострадавших. На борту их сопровождала авиамедицинская бригада.
«На Варшавском шоссе в районе деревни Сатино-Татарское произошло ДТП междугороднего автобуса и грузовика. На место отправлен автобус «Мосгортранса», который отвез пассажиров до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского», - говорится в сообщении.
На Варшавском шоссе в районе деревни Сатино-Татарское произошло ДТП междугороднего автобуса и грузовика. На место отправлен автобус Мосгортранса, который отвез пассажиров до станции метро "Бульвар Дм. Донского". pic.twitter.com/6CQ7Z6SxVR— Московский транспорт (@DtRoad) 2 March 2019
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