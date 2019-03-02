РИАМО - 2 мар. Пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в новой Москве, «Мосгортранс» доставил до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского», сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

В районе поселка Курилово новой Москвы фура столкнулась с пассажирским автобусом, в результате происшествия травмы получили два человека. Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуировал пострадавших. На борту их сопровождала авиамедицинская бригада.

«На Варшавском шоссе в районе деревни Сатино-Татарское произошло ДТП междугороднего автобуса и грузовика. На место отправлен автобус «Мосгортранса», который отвез пассажиров до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского», - говорится в сообщении.