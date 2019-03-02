РИАМО - 2 мар. Около 50 тысяч человек приняли участие в акции «Ночь на катке» в Москве, которая прошла в последний день зимы, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.

«В последний день зимы городская акция «Ночь на катке» собрала почти 50 тысяч человек. Темой этого года была музыка, так что гости танцевали на льду, принимали участие в конкурсах и викторинах. Похоже, было весело», - написал Собянин в Twitter.

На один вечер катки в 16 городских парках превратились в концертные площадки. В «Сокольниках», Бабушкинском и Измайловском парках, саду «Эрмитаж», парке Горького и других зонах отдыха выступили музыканты, которые исполнили композиции в разных стилях - от рока до фанка.