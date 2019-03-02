РИАМО - 2 мар. Дорожные службы Подмосковья за прошедшие сутки обработали противогололедными материалами свыше 80% региональной сети автодорог, которая составляет 14,5 тысяч километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Также более 8 тысяч километров очищены от снега. В работах было задействовано порядка 700 единиц спецтехники.

«В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. На данный момент на линии работает около 500 единиц дорожной техники», - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, днем в субботу будет переменная облачность, без осадков, гололедица. Температура воздуха - минус 9 – минус 4 градуса. Ветер северный, северо-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Министерство призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.