РИАМО – 2 мар. В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект о реестре лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями детей, сообщает Газета.ru.
Правительство предлагает определить список персональных данных таких лиц, сроки внесения информации о них в банк данных, а также основания прекращения учета.
«Предлагаемые законопроектом изменения позволят исключить передачу детей на воспитание в семьи лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями», — говорится в сообщении.
Также предлагается расширить список информации, обязательной к сбору, содержащейся в государственном банке данных о детях в анкете ребенка, который остался без попечения родителей.
Ранее на сайте издания сообщалось, что в России могут появиться профессиональные семьи.
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