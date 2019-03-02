РИАМО - 2 мар. Москва является самым крупным городом в России по количеству выделенных полос, их протяженность уже составила 334 километра, сообщает ТАСС.

«С сегодняшнего дня увеличивается количество выделенных полос в Москве. Теперь в Москве их будет 334 километра. По показателю выделенных полос Москва является крупнейшим городом в России и одним из крупнейших городов в Европе», - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он уточнил, что новая выделенная полоса в районе 1-го Лесного переулка - одна из самых коротких, ее протяженность всего около 140 метров, но она дает возможность почти для 30 тысяч пассажиров, которые пользуются двумя маршрутами городских автобусов, сократить время в пути на 15-20 минут.

По его словам, что программа развития выделенных полос на столичных дорогах в этом году будет продолжена. Такие полосы не только увеличивают на 15-20% скорость городского транспорта, но и помогают сократить количество ДТП с его участием.

«Количество ДТП с участием автобусов, как только мы вводим выделенную полосу, сразу сокращается от 20 до 25%», - подчеркнул Ликсутов.