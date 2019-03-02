РИАМО - 2 мар. В подмосковном Солнечногорске состоялся Единый день разъяснений по тарифам за вывоз мусора, на вопросы жителей ответили представители администрации муниципалитета, регионального оператора, МосОблЕИРЦ и «Мосэнергосбыт», площадкой для встречи стал многофункциональный центр, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В настоящее время мы проводим масштабную работу по информированию населения. На контейнерных площадках муниципалитета установлены новые контейнеры, мусор с которых вывозят специальные машины. Наша задача - привить жителям культуру раздельного сбора отходов. Это делается для того, чтобы сохранить экологию не только нашего округа, но и всего Подмосковья», - отметил глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

У жителей была возможность задать вопросы представителям коммунальных служб. Наибольший интерес вызвали темы стоимости вывоза и утилизации мусора из разных контейнеров. Задать свои вопросы пришли порядка 100 человек.

«Безусловно, у нас есть вопросы, на которые мы хотели бы получить ответы. Большая часть из них касается стоимости за оплату вывоза мусора. Очень хорошо, что власти проводят такие мероприятия, приглашают представителей других компаний», - отметил житель городского округа Солнечногорск Алексей Белов.

С 1 января Подмосковье перешло на новую систему обращения с отходами. Несмотря на изменения, средний рост платы в едином платежном документе не превысил 2,5%. Для собственников частных домов предусмотрена плата за вывоз ТКО, исходя из площади жилого дома. Самостоятельно рассчитать точную стоимость вывоза мусора для территории своего проживания можно на сайте Комитета по ценам и тарифам по ссылке www.ktc.mosreg.ru в разделе «Калькуляторы». Сумма, которую выдаст калькулятор, должна быть указана в квитанции за коммунальные услуги.

Также по поручению губернатора для жителей региона старше 80 лет льгота составит 100%, пенсионеров от 70 до 80 лет – 50%, неработающих пенсионеров до 70 лет – 30%. Кроме того, все жители ИЖС имеют льготу на оплату 30%, а индивидуальные дома, расположенные в радиусе 2 км от КПО и полигонов, – 70%.

В Солнечногорске в настоящее врем работает региональный оператор «Экопромсервис», который обслуживает 369 контейнерных площадок. Информацию по раздельному сбору отходов можно также получить по телефону: 8 (495) 648-08-05, а также в ЕДДС – 112, 8 (496) 263-85-00, 8 (495) 994-06-88.