РИАМО – 2 мар. Шестая торжественная церемония награждения и чествования лауреатов проекта «Горячее сердце» состоялась в зале Славы Музея Победы, на нее были приглашены 28 лауреатов, среди награжденных – Екатерина Климкова из Московской области, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Женщина стала донором для своего новорожденного племянника и спасла ему жизнь.

«Недавно мы отмечали День защитника Отечества. В этом году впервые наша церемония проходит в зале Славы Музея Победы. Это символично, что именно здесь мы чествуем самых отважных», – сказала координатор Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева, приветствуя участников церемонии.

Она отметила, что 1 марта в школах по все стране прошли уроки мужества, на которых рассказывались истории о сегодняшних лауреатах «Горячего сердца».

«Другие ребята узнают об этих судьбах, задумаются об их истории», – пояснила она.

Медведева добавила, что основная цель инициативы «Горячее сердце» – воспитать подрастающее поколение в духе самоотверженности и сформировать у них активную гражданскую позицию. Она передала приветственные слова от имени председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

В качестве почетных гостей в церемонии приняли участие Герои России и Советского союза, члены правительства РФ, Совета Федерации, депутаты Государственной думы, общественно-политические и культурные деятели.

Лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце – 2019» стали 140 человек, четверо из которых – посмертно. Кроме того, награды удостоены пять общественных организаций и объединений.