РИАМО - 2 мар. На территории Зарайского кремля 9 марта пройдет большая масленичная ярмарка и концертная программа, всех гостей ждут горячие и румяные блины, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

«С 12:00 до 15:00 на территории самого маленького из сохранившихся в России кремлей гости примут участие в развеселых народных гуляниях, удалых молодецких забавах и потехах, узнают секреты старинных ремесел. Они познакомятся с традициями празднования Масленицы в Рязанской губернии, к которой Зарайский уезд относился до 1929 года», - отмечается в сообщении.

Один из стародавних масленичных обычаев этого края – «катание невест», молодецкие забавы, где все желающие смогут включиться в действо.

Всех гостей ждет традиционное лакомство – горячие да румяные блины с пылу с жару, а также самый длинный в Зарайске блинный стол.

На свежем воздухе у стен древнего Зарайского кремля все желающие смогут принять участие в развлекательных программах – играх, конкурсах, хороводах.