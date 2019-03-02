РИАМО – 2 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл VIII Всероссийский турнир по тхэквондо ИТФ на призы школы «Президент», который проходит в спортивном комплексе Московского государственного института международных отношений в Одинцове, передает в субботу корреспондент РИАМО.

«Я хочу поприветствовать всех, кто приехал к нам сегодня на очень добрый, традиционный турнир, который с каждым годом расширяется и становится популярным. Конечно, все мы будем переживать за вас, за участников соревнований. Хотим пожелать, чтобы победили самые достойные и самые сильные», - сказал Воробьев.

Он пожелал всем участникам турнира успеха и побед.

На торжественной церемонии открытия также присутствовали первый вице-президент Федерации тхэквондо ИТФ России Юрий Калашников, заместитель председателя правления АО «Роснано» Владимир Аветисян.

Восьмой открытый Всероссийский турнир по тхэквондо ИТФ на призы школы «Президент» проходит с 2 по 3 марта в Одинцове. В соревнованиях принимают участие около 700 спортсменов в возрасте от семи до 17 лет из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Костромской, Владимирской, Самарской, Волгоградской, Псковской, Ярославской областей, Чеченской Республики, Республики Коми, Татарстана, Мордовии, Крыма, Ставропольского и Краснодарского краев. Кроме того, большие команды представит на турнире страны СНГ: Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. Также на соревнования приехали спортсмены из Эстонии.

Открытый турнир позволит ведущим и начинающим спортсменам повысить уровень своего мастерства, а также подготовиться к выступлению на первенстве Европы в итальянском городе Римини 2-8 апреля 2019 года. Организатором турнира выступила администрация АНО «Школа «Президент» под эгидой Федерации тхэквондо ИТФ России.