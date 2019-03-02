РИАМО - 2 мар. Масленичная неделя в Красногорске начнется 4 марта в парках праздничной программой, в частности, посетителей ждет выступление настоящего дрессированного медведя, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

«В городском парке на второй день масленицы, всех гостей будет развлекать театр ростовых кукол «Софит» и детский городок – гуляния с народными забавами и потехами, игры и конкурсы. Экопарк «Губайловский» удивит рыцарскими турнирами да ратными боями. Изюминкой праздника на Ивановских прудах станет выступление настоящего дрессированного медведя!» - отмечается в материале.

В усадьбе «Знаменское-Губайлово» 7 марта пройдут зимние забавы, игры и хороводы, конкурсы. На мастер-классах можно будет попробовать свои силы в традиционных русских ремеслах, а чаепитие и конкурс блинов создадут атмосферу настоящего масленичного гуляния.

Десятого марта Масленицу отметят на центральной площади Дворца культуры «Подмосковье» с 12:00, где пройдет конкурс-выставка масленичных кукол, в которой может принять участие любой желающий, конкурс на лучший блин, зимние забавы и конкурсы, частушечный разгуляй, угощения и большая ярмарка мастеров.