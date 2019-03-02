РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мар. Более половины тарифа Рузского регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), который работает на территории подмосковного Красногорска, составляет плата за транспортирование отходов к месту сортировки и захоронения, сообщила первый заместитель министра ЖКХ Московской области Наталья Егорова.

В субботу в Красногорске прошел Единый день приема граждан по вопросам вывоза твердых бытовых отходов и раздельного сбора мусора. В администрации муниципалитета на вопросы граждан ответили Наталья Егорова, первый замглавы администрации округа по ЖКХ Валерий Абраменков, представители регоператора и МосОблЕИРЦ.

«Если посмотреть, из чего состоит тариф регионального оператора, видно, что основная статья затрат - это транспортирование до сортировки или места захоронения. В тарифе это составляет 56,2%», - сказала Егорова.

В кластере, который обслуживает Рузский региональный оператор, утвержден тариф в размере 9,02 рубля с одного квадратного метра.

«Решение начислять (оплату - ред.), исходя из площади, было непростым. В случае, если на малой площади проживает большая семья, плата с квадратного метра для них выгоднее. Кроме того, теперь за вывоз мусора платят и те, кто приезжает в Подмосковье на дачу, и в чьих больших домах живет обслуживающий персонал без местной прописки», - отметила Егорова.

Первый замминистра ЖКХ региона подчеркнула, что для льготных категорий граждан предусмотрена компенсация от 50% до 100% от общей стоимости платы за содержание жилого помещения.

Отдельно она сообщила о скидках, предусмотренных для владельцев частных домов. Прежде всего, всем собственникам ИЖС предоставили скидку в размере 30%. Помимо этого, был установлен предельный тариф: от 200 рублей в месяц для владельцев домов площадью менее 100 квадратных метров.

«Еще одна мера, которая была принята в отношении ИЖС, - мы исключили тариф на крупногабаритный мусор. Теперь он должен вывозиться по заявке жителей за отдельную плату», - добавила Егорова.

Кроме того, владельцы домов большой площади, в которых проживают 1-2 человека, и не образуют много мусора, могут заключить с регоператором договор, приобрести индивидуальные бачки и оплачивать вывоз мусора по факту образования.

«Бачков нужно приобрести два. Регоператор обязан предоставить выкатной бачок по себестоимости», - отметила первый замминистра ЖКХ.

Участников встречи интересовали не только подробности начисления платы за вывоз мусора, но и порядок начисления платы в фонд капитального ремонта, взаимодействие УК и регоператора и другие.