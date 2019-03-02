РИАМО - 2 мар. Квартира загорелась в деревне Жилино Богородского городского округа, в результате пожара есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Первого марта в 22:48 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Богородское, деревня Жилино, улица Строителей, дом 2.

«Ликвидация пожара до прибытия пожарных подразделений. Есть пострадавшие. Привлекаемые силы и средства: 10 единиц техники, 25 человек», - говорится в сообщении.