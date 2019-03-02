РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. На Варшавском шоссе на въезде в Подольск со стороны поселка Курилово новой Москвы образовалась пробка из-за столкновения автобуса и фуры в субботу утром, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 12:40 скорость движения в этом месте составляла 15 километров в час.

«Возле Куриловского поста около 09:00 столкнулись автобус и фура, они развернулись поперек дороги и перекрыли обе полосы, образовалась пробка. В автобусе было двое пострадавших, из забрал вертолет санитарной авиации», - сказал свидетель происшествия.

Представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве подтвердил информацию о пострадавших.

«По предварительным данным, там двое пострадавших», - заключил представитель пресс-службы.