РИАМО - 2 мар. В Подмосковье и Москве на 3 марта объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра и метели, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 24 часа, начиная с 21:00 субботы.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской, Калужской и Брянской областей.

В Московском регионе 3 марта будет облачно с прояснениями, снег, местами метель, гололедица. Ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.