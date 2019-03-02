РИАМО - 2 мар. В столице планируют увековечить память академика Российской академии наук (РАН), нобелевского лауреата Жореса Алферова, сообщает ТАСС.

Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов умер в ночь на субботу на 89 году жизни. Он ушел из жизни после продолжительной болезни.

«Это был удивительный человек, талантливейшая личность, гордость нашей страны. Я уверен, что это (увековечивание памяти – ред.) будет сделано. Я уверен, что его коллеги из РАН и, может быть, другие общественные организации выйдут с таким предложением, а мы, конечно, его поддержим», - сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске в Белорусской ССР. В 1952 году окончил факультет электроники Ленинградского электротехнического института имени В.И. Ульянова (Ленина), с 1953 года он работал в Физико-техническом институте имени А.Ф.Иоффе РАН. С 1987 занимал в институте пост директора.

С 1990 по 1991 год - вице-президент Академии наук (АН) СССР, председатель президиума Ленинградского научного центра, с 1991 года - вице-президент РАН, председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН.

Ученый занимался разработкой полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов, поэтому в 2000 году его вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером удостоили Нобелевской премии по физике.

В 1991-2017 годах Алферов был вице-президентом РАН.