РИАМО - 2 мар. Актер Федор Добронравов рассказал в Instagram о своем самочувствии на фоне сообщений о его госпитализации, сообщает Газета.ru.

Добронравов успокоил своих фанатов, выложив видеообращение. В нем актер говорит, что запускает «акцию», в рамках которой будет рассказывать о своих передвижениях по стране.

«Сейчас я в пижаме не потому, что я в больнице, а потому что мы только что отыграли спектакль «Где мы?!» театра Сатиры», - отметил Добронравов.