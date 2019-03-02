РИАМО - 2 мар. Пожар произошел в квартире на улице Первомайской в Балашихе, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«1 марта в 22:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, улица Первомайская, дом 1. В 23:20 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении

В результате возгорания есть пострадавший. К тушению огня привлекали: 12 человек и пять единиц техники.