РИАМО - 2 мар. Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов был ярким и принципиальным человеком, сообщил депутат Государственной думы Федерального собрания РФ VII созыва Виктор Карамышев.

В ночь на субботу на 89-м году жизни после продолжительной болезни в Санкт-Петербурге ушел из жизни член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, лауреат Нобелевской премии, академик Жорес Алферов.

«Умер Жорес Алферов. Лауреат Нобелевской премии по физике, академик, старейший депутат Госдумы, где он работал с 1995 года. Принципиальный, яркий. До своего 89-летия не дожил всего две недели - 15 марта ему исполнилось бы 89 лет. Пусть земля будет пухом», - написал Карамышев в Twitter.

Также пост в память об академике написал публицист и политолог Армен Гаспарян.

«Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов. Светлая память», - отметил Гаспарян в Twitter.

Алферов родился 15 марта 1930 года. Наукой он начал заниматься в 1953 году, в 1961 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1970 стал доктором физико-математических наук. Алферов - автор более 500 научных работ и свыше 50 изобретений.

С 1990 по 1991 год - вице-президент Академии наук (АН) СССР, председатель президиума Ленинградского научного центра, с 1991 года - вице-президент РАН, председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН.

В 2000 году Алферов стал лауреатом Нобелевской премии за разработки в полупроводниковой технике. С 1989 ученый был народным депутатом СССР. В 1995 году впервые избрался депутатом Государственной думы второго созыва.