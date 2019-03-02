РИАМО - 2 мар. На площадках гастрономического фестиваля «Московская масленица» в центре и округах столицы с 1 по 10 марта пройдет более 200 фуд-шоу, гастрономических демонстраций и кулинарных поединков, на которых посетители понаблюдают за приготовлением необычных блюд, узнают секреты молекулярной кухни, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«6 марта в 17:00 и 18:00 на площади Славы пройдет фуд-шоу под названием Molecularmeal. Профессиональные повара расскажут и покажут, как с применением основных техник молекулярной кухни можно приготовить блины с икрой или муссом. Гостям фестиваля предложат попробовать свои силы в приготовлении необычных блюд, угадать состав особенного витаминного напитка по его вкусу и поучаствовать в гастрономической викторине (всех, кто правильно ответит на вопросы, угостят блинами)», - отмечается в материале.

В этот же день на Ярцевской улице можно будет посмотреть кулинарное шоу «Министерство блинов»: два профессиональных повара будут готовить масленичные угощения, виртуозно подкидывая в воздух блины и продукты, необходимые для их приготовления.

9 и 10 марта с 12:00 до 15:00 на площади Революции будут идти «Кулинарные поединки» - зрелищные шоу, поучаствовать в которых смогут все желающие. Известные московские шеф-повара соберут из гостей фестиваля команды и предложат им посоревноваться в скорости приготовления блинов. Члены жюри (их выберут из числа зрителей фестиваля) будут оценивать не только скорость приготовления, но и вкус и оформление получившихся блюд. В субботу команды гостей фестиваля возглавят шеф-повара Олег Белов и Станислав Валенюк. А в воскресенье - Михаил Башкатов и Лара Кацова.

Кроме того, во все дни «Московской масленицы» на площадках, расположенных на Манежной площади, на площади Славы, на Профсоюзной, Городецкой и Митинской улицах, на Ореховом бульваре и на бульваре Дмитрия Донского будут работать открытые кухни, где можно будет понаблюдать как повара готовят самые вкусные масленичные блюда.

На Манежной площади на таких кухнях приготовят, к примеру, стейки из мраморной говядины и паэлью, а также сварят полезный облепиховый чай и другие напитки. А на открытых кухнях, расположенных на окружных площадках гости увидят, как повара пекут блины с разнообразными начинками.