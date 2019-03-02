РИАМО - 2 мар. На западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро началось строительство левого перегонного тоннеля от действующей станции «Хорошевская» до станции «Улица Народного Ополчения», на работе действующего участка БКЛ эти работы не скажутся, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Тоннелепроходческий комплекс «Александра» приступил к строительству левого перегонного тоннеля протяженностью 1,7 километра на участке БКЛ между станциями «Хорошевская» и «Улица Народного Ополчения». Проходка по соседнему, правому тоннелю стартовала в начале этого года. На сегодняшний день там проложено порядка 110 метров тоннеля. На использовании действующего участка БКЛ и станции «Хорошевская» работы не скажутся», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что трасса тоннелей проходит под жилой застройкой района Хорошево-Мневники.

В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин уточнил, что для строительства двух перегонных тоннелей от «Хорошевской» до «Улицы Народного Ополчения» были сооружены две отдельные монтажно-щитовые камеры, расположенные в тупиках за станцией «Хорошевская».

«В связи с небольшими габаритами котлована, недостаточными для стандартного старта тоннелепроходческого комплекса и обслуживания проходческих работ, проектом предусматривается занятие тупиков за действующей станцией «Хорошевская» с устройством герметичной перегородки», – подчеркнул Газизуллин.

Проект Большой кольцевой линии станет крупнейшим в истории московского метростроения. Протяженность БКЛ составит 70 километров, на нем расположится 31 станция.