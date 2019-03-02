РИАМО - 2 мар. Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова наградила ученика столичной школы №1573 Богдана Рудика, который спас пассажира рейса Сочи – Москва, сообщается на сайте министерства здравоохранения России.

«Скворцова подписала приказ о награждении учащегося 10 класса московской школы №1573 Богдана Рудика благодарностью министра. 25 февраля 16-летний школьник оказал экстренную медицинскую помощь мужчине, которому стало плохо с сердцем во время выполнения авиарейса Сочи - Москва и тем самым спас ему жизнь», - говорится в сообщении.

Рудик проходит обучение в специальном медицинском классе и полученные знания и навыки оказания первой помощи помогли ему совершить героический поступок.

Ученик медкласса школы №1573 Богдан Рудик спас жизнь пассажиру самолета Сочи - Москва. У мужчины началось носовое кровотечение, и командир лайнера обратился за медпомощью к пассажирам. Врачей на борту не было, тогда школьник самостоятельно очистил ротовую полость и гортань пострадавшего от кровяных масс.

Вместе с бортпроводниками он следил за давлением и поддерживал дыхание мужчины с помощью дыхательного реанимационного мешка Амбу. Состояние пострадавшего удалось стабилизировать.

Ранее руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун пригласил весь медицинский класс 10 «Б» школы №1573 на экскурсию на станцию скорой медицинской помощи и в учебный симуляционный центр больницы имени Боткина.