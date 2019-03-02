РИАМО - 2 мар. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что своей целеустремленностью и принципиальностью нобелевский лауреат Жорес Алферов, который скончался минувшей ночью, заслужил уважение и признание людей, сообщается на сайте Госдумы.

В ночь на субботу на 89-м году жизни после продолжительной болезни в Санкт-Петербурге ушел из жизни член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, лауреат Нобелевской премии, академик Жорес Алферов.

«Жорес Иванович был основоположником и признанным лидером новых, перспективных направлений в физике, опередивших свое время. Лауреат Нобелевской премии, он снискал признание не только в России. Его имя известно всему миру. Он внес значительный вклад в сохранение и развитие научного потенциала нашей страны», - сказал Володин.

Он подчеркнул, что своей целеустремленностью и принципиальностью Алферов заслужил уважение и признание людей.

«Память о Жоресе Ивановиче Алферове навсегда останется в наших сердцах», - добавил председатель Госдумы.

Алферов родился 15 марта 1930 года. Наукой он начал заниматься в 1953 году, в 1961 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1970 стал доктором физико-математических наук. Алферов - автор более 500 научных работ и свыше 50 изобретений. С 1990 по 1991 год - вице-президент Академии наук (АН) СССР, председатель президиума Ленинградского научного центра, с 1991 года - вице-президент РАН, председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН.

В 2000 году Алферов стал лауреатом Нобелевской премии за разработки в полупроводниковой технике. С 1989 ученый был народным депутатом СССР. В 1995 году впервые избрался депутатом Государственной думы второго созыва.