РИАМО - 2 мар. Следователи Москвы расследуют уголовное дело, возбужденное по факту убийства женщины и малолетнего ребенка на северо-востоке Москвы, на месте происшествия проводится комплекс следственных действий, сообщила РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, в субботу в квартире жилого дома, расположенного по Ясному проезду в городе Москва, обнаружены тела женщины и ее сына с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран», - отметила Иванова.

По ее словам, установлено, что мужчина совершил убийство своей супруги и ребенка, после чего попытался покончить жизнь самоубийством. Врачи оказывают выжившему мужчине помощь.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий. Расследование продолжается.