РИАМО - 2 мар. На западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершено строительство тоннелей под каналом имени Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«На участке от станции «Мневники» до станции «Улица Народного Ополчения» БКЛ перегонные тоннели проходят под каналом имени Москвы. В настоящее время тоннели под Карамышевским шлюзом построены, оба тоннелепроходческих щита вышли из его зоны влияния», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что проходка производится в скальных и полускальных породах, на глубине 44 метров до верхнего свода тоннеля, при этом, расстояние от свода тоннеля до дна канала составляет не менее 13 метров. Строительство этих тоннелей началось осенью прошлого года.

Общая протяженность БКЛ с 31 станцией (17 из них будут иметь пересадки на другие линии метро, две — на МЦК и семь — на радиальные железные дороги) составит около 70 километров. Первые шесть станций линии от «Делового центра» до «Савеловской» открылись в 2018 году.

На сегодняшний день работы ведутся на всех участках Большого кольца. Полностью завершить реализацию проекта планируется до конца 2023 года.