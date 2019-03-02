РИАМО - 2 мар. Более 170 экспертов из различных ведомств и организаций, том числе министерства ЖКХ Подмосковья, администраций муниципалитетов, МосОблЕИРЦ, «Мосэнергосбыта», региональных операторов, управдомов в субботу проводят Единый день разъяснения жителям порядка формирования тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

«В связи с запросом населения разъяснить новый порядок формирования стоимости вывоза твердых коммунальных отходов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, поручил нам совместно с муниципалитетами, во взаимодействии с региональными операторами и нашими управдомами провести сегодня день разъяснения по тарифам во всех 65 муниципальных образованиях Подмосковья», - напомнил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Он отметил, что в субботу лучшие областные эксперты, с которыми он лично проводил образовательный семинар накануне, помогают жителям Московской области получить ответы на актуальные вопросы по тарифам региональных операторов, правильности и порядке начислений в строке «обращение с ТКО», многие другие вопросы, связанные с переходом на новую систему обращения с ТКО.

«Мои замы и начальники управлений разъехались по муниципалитетам, сам я проведу мероприятие в городском округе Химки», - добавил министр.

По данным пресс-службы, разъяснительные мероприятия проходят в формате личных встреч с населением, их будут проводить ответственные эксперты из регионального министерства ЖКХ, областного единого расчетного центра МосОблЕИРЦ, представители региональных операторов.

Адреса проведения дня разъяснений в каждом муниципальном образовании жители смогут узнать на сайтах своих муниципальных образований, дополнительно адреса будут опубликованы в местных СМИ. По предварительным подсчетам, мероприятие охватит более 75 тысяч жителей Подмосковья. Итоги мероприятия будут подведены в конце дня.

С начала текущего года Подмосковье перешло на новую систему обращения с отходами, в том числе раздельный сбор твердых коммунальных отходов. Правительством Московской области утверждены новые предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с ТКО.

С 2019 года в единых платежных документах появилась отдельная коммунальная строка «обращение с ТКО». Переход осуществлен на двухконтейнерную систему сбора ТКО: во дворах и домовладениях на специально оборудованных контейнерных площадках установлены разноцветные серые и синие баки-контейнеры со специальной маркировкой: с бананом для «мокрых» (органических) отходов и с бутылкой для сухих отходов.

Данные мероприятия направлены на то, чтобы как минимум вдвое уменьшить объемы захоронения ТКО, в регионе сегодня ведется интенсивная работа по строительству новых современных комплексов и заводов по переработке отходов. Три современных комплекса по сортировке и переработке ТКО уже построены и работают в Рошале, Зарайске и Серебряных Прудах.

Всего в Московской области до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 9 предприятий по переработке ТКО, в том числе с применением технологии глубинной сортировки, кроме в течение нескольких лет будет построено четыре ультрасовременных заводов по термическому обезвреживанию отходов и с попутной выработкой электроэнергии.

«Половина отходов будет полностью перерабатываться, в том числе 20% отходов - полезные фракции (металл, стекло, пластик, бумага) получат «вторую жизнь» и отправятся на производство новых товаров из вторсырья. 30% - органические или пищевые отходы подвергнутся компостированию. А вот вторая половина, так называемые не перерабатываемые «хвосты», после обезвреживания, подвернутся бережному захоронению, а с 2021 года будут направляться на заводы переработки, применяющих технологию термической обработки. Все это позволит в ближайшие годы полночью закрыть устаревшие полигоны», - заключил Хромушин.