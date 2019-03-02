РИАМО – 2 мар. Православные в последние выходные перед Масленицей празднуют Вселенскую родительскую субботу, в этот день они молятся об упокоении умерших родственников, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Всего в течение года православные отмечают родительскую субботу пять раз. Однако только перед Троицей и Неделей о Страшном суде родительская суббота именуется Вселенской. В эти дни священники читают особые молитвы, в которых просят отпустить грехи всем умершим, начиная с Адама и Евы», - отмечается в сообщении.

На утренней церковной службе во Вселенскую родительскую субботу принято писать поминальные записки, указывая в них имена всех крещеных усопших родственников. Об упокоении наиболее близких родственников можно заказать сорокоуст.

Также в этот день православные могут принести в церковь пожертвование в виде продуктов и положить их на канун, а чтобы молитвы были услышаны, верующие раздают милостыню.

При этом в Родительскую субботу нельзя ссориться, вспоминать о грехах и недостатках умерших родных, посещать кладбище или церковь в нетрезвом виде, оставлять угощения на могилах.