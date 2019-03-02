РИАМО - 2 мар. Бывший президент Российской академии наук Владимир Фортов высказал уверенность, что имя Нобелевского лауреата Жореса Алферова войдет в историю, он также подчеркнул, что Алферов сыграл большую роль в защите российской науки от разрушения, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов умер в ночь на субботу на 89 году жизни. Он ушел из жизни после продолжительной болезни.

«В первую очередь он, конечно, был выдающимся физиком и его имя войдет в историю. Не только потому, что он сделал выдающиеся открытия, на которых сейчас фактически построена вся микроэлектроника, но потому, что он всегда занимал определенную четкую позицию в защиту науки», - сказал Фортов.

Он добавил, что в трудное для российской науке время Алферов сделал все возможное для защиты науки от людей, которые стремились и стремятся ее уничтожить.

«Он всегда боролся за большее. Его вклад оценен Нобелевской премией, очень яркая страница была вписана этим человеком. Мы потеряли выдающего ученого, прекрасного педагога и гражданина», - уточнил Фортов.

Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске в Белорусской ССР. В 1952 году окончил факультет электроники Ленинградского электротехнического института имени В.И. Ульянова (Ленина), с 1953 года он работал в Физико-техническом институте имени А.Ф.Иоффе РАН. С 1987 занимал в институте пост директора.

С 1990 по 1991 год - вице-президент Академии наук (АН) СССР, председатель президиума Ленинградского научного центра, с 1991 года - вице-президент РАН, председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН.

Ученый занимался разработкой полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов, поэтому в 2000 году его вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером удостоили Нобелевской премии по физике.

В 1991-2017 годах Алферов был вице-президентом РАН.