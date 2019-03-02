РИАМО - 2 мар. Пожарные потушили возгорание в квартире на восьмом этаже жилого дома на улице Перерва в столице, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по городу Москва.

В субботу в 09:06 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Перерва, дом №14. В одной из квартир на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома происходило загорание на площади 30 квадратных метров, а также частично в комнате и на балконе девятого этажа на площади 10 квадратных метров.

«Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Принятыми мерами в 09:38 пожар был ликвидирован. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

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