РИАМО - 2 мар. Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов умер в ночь на субботу на 89 году жизни, сообщает «Интерфакс».

«Я переговорил с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, он дал соответствующие поручения аппарату по участию в организации похорон. Основные решения здесь будут за семьей», - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Он выразил соболезнования родным и близким академика, всем тем, кто хорошо его знал и гордился знакомством с этим человеком.

Алферов был членом комитета Госдумы по образованию и науке.



Источник в медицинских кругах уточнил, что академик ушел из жизни после продолжительной болезни.