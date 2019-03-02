РИАМО - 2 мар. Матч между столичным хоккейным клубом (ХК) «Динамо» и финским «Йокеритом» серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Москве завершился победой гостей, сообщается на сайте ХК «Динамо».

«Серия для нас началась очень хорошо. <…>А сегодня (1 марта - ред.) пропустили второй гол. И, как следствие, третий. А так ребята делали все, что могли. Уступили, но борьба продолжается», - сказал главный тренер столичной команды Владимир Крикунов.

Со счетом 2:2 соперники ушли на третий перерыв. А в первом же овертайме «Йокерит» забросил решающую шайбу, 13-матчевая победная серия «Динамо» над «джокерами» завершилась.

«Я очень горжусь своей командой. После двух домашних поражений мы смогли собраться, не потеряли веру в себя. Это очень важно для успешного продолжения серии. Но вместе с тем у нас еще много чего надо улучшать. Есть над чем работать», - отметил главный тренер финнов Лаури Марьямяки.

В рамках КХЛ команды борются за главный приз - Кубок Гагарина, вручаемый победителю серии плей-офф начиная с сезона 2008-2009 годов.