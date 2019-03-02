РИАМО - 2 мар. На Варшавском шоссе в районе поселка Курилово новой Москвы фура столкнулась с пассажирским автобусом, в результате происшествия незначительные травмы получили два человека, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.



«На Варшавском шоссе в районе поселка Курилово произошло столкновение автобуса и фуры. По предварительным данным, там двое пострадавших», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что у пострадавших ранения не являются тяжелыми.

Как уточнил представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ), экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову в ТиНАО, где произошло ДТП с участием автобуса и фуры.

Он добавил, что с места происшествия экипаж вертолета эвакуировал двух пострадавших в лечебное учреждение столицы. На борту их сопровождала авиамедицинская бригада.