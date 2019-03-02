РИАМО - 2 мар. В Москву и Подмосковье в субботу вернулись январские морозы, температура ночью в Волоколамске и Дмитрове опускалась до минус 14,2 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

В результате затока полярного холода на фоне повышенного атмосферного давления и в условиях малооблачной погоды в Европейской России ударили январские морозы.

«В Москве под утро, к 07:00, столбики термометров опустились до минус 11,6 градуса, а по области (Волоколамск, Дмитров) до минус 14,2 градуса, что соответствует климатическим показателям января», - говорится в сообщении.

В Подмосковье и Москве на субботу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.

В субботу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов.