РИАМО - 2 мар. Неизвестный украл у безработной автомобиль Mercedes-Benz стоимостью около 5,5 миллиона рублей от дома на Мичуринском проспекте в Москве, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он уточнил, что в службу «02» от безработной 1994 года рождения поступило сообщение о краже машины от дома №5 по Мичуринскому проспекту.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 23:00 двадцать шестого февраля по 13:30 двадцать седьмого февраля от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащей заявительнице машины Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC», - сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил около 5,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».