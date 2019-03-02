РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 мар. Электричка насмерть сбила девушку на станции «Валентиновка» в подмосковном Королеве, погибшая переходила пути в наушниках и не слышала сигнал поезда, сообщила «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

Несчастный случай произошел 1 марта на переходе станции «Валентиновка» в 14:40.

«Девушка шла по переходу, поезд сигналил. Она в наушниках была и шла, глядя в телефон и даже не смотрела по сторонам. Мы дождались приезда скорой помощи, медики констатировали смерть. В местном магазине сказали, что она приезжала в гости к маме. Это ужасно », - сказала собеседник агентства.

Переходить железнодорожные пути необходимо по оборудованным переходам, внимательно смотря по сторонам. Также необходимо смотреть на сигналы семафора и убрать телефон и наушники. Переходить пути можно только убедившись в отсутствии приближающихся поездов.