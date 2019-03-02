РИАМО - 2 мар. Пожар произошел в квартире на восьмом этаже жилого дома на улице Перерва в столице, также горят два балкона, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В субботу в 09:06 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по столице поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Перерва, дом 14.

«По предварительной информации, происходит загорание в одной из квартир, расположенной на восьмом этаже, а также двух балконов на восьмом и девятом этажах девятиэтажного жилого дома. Что горит и площадь пожара выясняются», - говорится в сообщении.

На месте возгорания работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется.